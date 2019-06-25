«دبي للأداء الحكومي» ينظم «إدارة الابتكار» بمشاركة 22 جهة

المصدر: دبي ـ البيان

نظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مدار 3 أيام، البرنامج التدريبي «إدارة الابتكار»، للعاملين في مجال التميز والابتكار ومبتكري حكومة دبي، وذلك في أكاديمية دبي للمستقبل، واستقطب البرنامج 26 مشاركاً من 22 جهة حكومية، وجاء مكملاً للبرامج التدريبية والمعرفية الأخرى ضمن مبادرة محمد بن راشد للابتكار.

واستهدف البرنامج تعزيز وترسيخ مفهوم إدارة الابتكار في الجهات الحكومية عبر التطرق إلى أفضل الممارسات في المجال والتعرّف على منهجيات عالمية وأدوات عملية مبتكرة، حيث تعرف المشاركون على كيفية إدارة الأفكار الإبداعية من مرحلة المقترح وحتى مرحلة التحقيق وكيفية الاستفادة منها لتطوير العمل المؤسسي، وإدارة المواهب والموارد البشرية المبدعة وتنميتها لتعزيز ثقافة الابتكار، وإدارة شبكات الابتكار مع الفئات المعنية من المتعاملين والموردين ودور البحث والتطوير والاستفادة من الأفكار الإبداعية لتلك الفئات في تحسين الأداء والخدمات، وإدارة البيانات والمعلومات والمعرفة وتسخيرها في مجال الابتكار المؤسسي.

فعاليات

وتضمنت فعاليات البرنامج استضافة المتحدث العالمي لاري زينتر الشريك الأول في شركة Sia Partners والمستشار في مختبرات اي دي اف بلو في كلية كينغستون للأعمال وعدد من الشركات الناشئة بالمملكة المتحدة، ليشارك الحضور خبراته الممتدة على مدار 15 عاماً في مساعدة المؤسسات على تعزيز ثقافة الابتكار، كما نظم البرنامج «رحلة الابتكار» إلى إحدى الشركات الرائدة في الدولة وهي طيران الإمارات للتعرف على أبرز الممارسات المطبقة في مجال إدارة الابتكار.

صقل القدرات

ومن جانبه، أشار الدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إلى أهمية البرنامج التدريبي في صقل قدرات العاملين في مجال التميز والابتكار في حكومة دبي، الرامية إلى تطوير منظومة التميّز الحكومي والوصول بها إلى آفاق جديدة تتخطى التميّز، مؤكداً على أن نشر مفهوم الابتكار يشكل ركيزة أساسية لضمان تمكننا من الحفاظ على مكتسباتنا في مجال تميز الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف دعم ممكنات وممارسات الابتكار في القطاع الحكومي وتعزيز قدرات الكوادر القادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا الصدد.

وقال الدكتور هزاع النعيمي: «تلعب ثقافة الابتكار دوراً بارزاً باعتبارها أحد المحركات الأساسية لدفع جهود إمارة دبي لتحقيق طموحاتها وخلق اقتصاد معرفي مستدام، والارتقاء على سلم التنافسية العالمية، ومن هذا المنطلق يواصل برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ومنذ تأسيسه، تطوير أداء القطاع الحكومي في الإمارة وتمكينه من تقديم خدمات متميّزة لجميع المتعاملين معه والمستفيدين من خدماته، وتسخير أحدث المفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي ومنها ثقافة الابتكار لمواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا المجال وفق أرقى الممارسات العالمية».

ريادة

من جانبها، قالت مها السويدي مدير مشاريع في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: «ينطوي البرنامج التدريبي على عدد من العوامل التي ترمي في مجملها إلى تعزيز مفهوم الابتكار المؤسسي والوقوف على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وبما يتماشى مع توجهات الإمارة بخلق أداء حكومي متميز ذي مستوى عالمي في دبي، وترسيخ ريادتها العالمية في قطاع الخدمات الحكومية.