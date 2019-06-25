«جيمس» و«سيمنز» توحدان جهود قطاعي التعليم والتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

وقعت مجموعة «جيمس للتعليم» وشركة «سيمنز» مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير مجموعة من المبادرات الجديدة والمبتكرة المصممة خصيصاً لتعزيز التعاون والتكامل بين قطاعي التعليم والتكنولوجيا.

وتأتي الشراكة الجديدة تحت مظلة مشروع «رحّال» الذي تنفذه هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ضمن مبادرة دبي 10X، لا سيّما وأن المشروع يهدف إلى تشجيع المدارس على العمل خارج الأطر التقليدية وتطوير فرص التعلم المبتكرة.

وقال الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «تشكل هذه الشراكة خطوة أولى نحو بناء شراكات جديدة في مدارسنا لدمج القطاعات الصناعية في التعليم، والمضي قدماً نحو مواصلة تحفيز طلبتنا ومعلمينا من أجل ابتكار مدن المستقبل، خلال بناء شبكات التعاون مع رواد الابتكار في مختلف القطاعات، الأمر الذي سيشجع بدوره المزيد من المدارس الخاصة في دبي نحو الانضمام إلى مشروع «رحال» ضمن مبادرة دبي 10X».