إطلاق الدورة الثانية من الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية الحكومية بدبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الدورة الثانية من «الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية الحكومية»، وهو برنامج تدريبي مستمر لتطوير المعارف والمهارات التخصصية ذات العلاقة بإدارة الكوادر البشرية الحكومية، حيث يشارك في هذه الدورة (25) موظفاً من (16) جهة في حكومة دبي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص القيادة الرشيدة على أن تكون دبي دائماً في الصدارة في جميع مناحي الحياة، وأن حكومة دبي تؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية العنصر البشري في إحداث الفرق وتحقيق التطور في جميع المجالات، ومن هذا المنطلق تعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تهيئة كل السبل للمورد البشري التي تمكنه من أداء واجباته الوظيفة وفقاً لأعلى المعايير.

وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعمل على تطوير أداء العمل الحكومي وتعزيز مكانة حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة، وتسخر كافة مواردها وإمكاناتها لتقديم الدعم المباشر للاستثمار في الإنسان وتأهيل قيادات متمكنة وواعية لمواكبة التحول المتسارع في طبيعة العمل الحكومي.

ومن جانبها قالت منى بوحميد مدير إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية: إن تنمية الموارد البشرية أمر مهم، يهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية، واستقطاب وتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، لذلك أطلقت الدائرة «الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية الحكومية» الذي يمد موظفي الموارد البشرية بالمعرفة والمهارات والتخصصية لتقديم المساهمات القيمة لنجاح واستمرار فعالية وظائف إدارة الموارد البشرية في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.