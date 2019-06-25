حملة تفتيشية على الرافعات البرجيــة في المواقع الإنشائيــة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات المقاولات ومكاتب الاستشارييــن والمطوريــن إلى أهمية الإلمام والالتزام بمتطلبات السلامة في الرافعات البرجيــة، واتباع القوانين والتعاميم المعمول بها في الإمارة، مؤكدة أن تطبيق هذه المعايير إلزامي نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على سلامــة المواقع الإنشائيــة.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي وتشمل (250) موقعاً إنشائياً خلال شهر يونيو من الفترة 13 يونيو وحتى 20 يوليو لعام 2019، بهدف التأكيد على تطبيق معايير السلامة في الرافعات البرجيــة وتوفير أعلى معايير السلامــة.

ويعكس التوجه التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي نحو تطبيق أعلى معايير ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة في جميع الرافعات.