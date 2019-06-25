إزالة 44 ألف طن من المخلفات في مدينة السلع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

واصلت بلدية منطقة الظفرة حملة إزالة المشوهات للمحافظة على المظهر العام، حيث نظم قطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة السلع -فريق التواجد البلدي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين حملة نظافة شاملة تحت شعار «الظفرة تستأهل» تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية والمحافظة على المظهر العام والبيئة والالتزام باللوائح والقوانين.

وشملت الحملة إزالة مخلفات المظهر العام في البر ومركز الغويفات وكذلك المناطق داخل وخارج المدينة، بالإضافة إلى إزالة السيارات المهملة وبلغ حجم المخلفات التي تمت إزالتها حوالي 44 ألف طن، وإزالة 42 وحدة من المعدات والسيارات، بالإضافة إلى مشاركة 15 عاملاً، واستمرت الحملة أكثر من 45 يوماً.