«تنمية المجتمع» في أبوظبي.. مبادرات ومشاريع لتوفير حياة كريمة للأفراد

المصدر: أبوظبي-البيان

تعمل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي على ترجمة تطلعات القيادة من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف والبرامج، والتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتنفيذ البرامج والمبادرات، إضافة إلى العمل ضمن نسق واحد يكفل تحقيق التكامل بين مختلف قطاعات العمل الحكومي والارتقاء بمستوى منظومة الأداء.

وتعمل مع دائرة تنمية المجتمع في محور تنمية المجتمع؛ مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، دار زايد للرعاية الأسرية، دار زايد للثقافة الإسلامية، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر، هيئة أبوظبي للمساهمات المجتمعية «معاً»، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، هيئة أبوظبي للإسكان، مجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية.

مسح يعد المسح الاجتماعي الأول «مسح الحياة الفضلى» نقطة انطلاقة عمل دائرة تنمية المجتمع، حيث استمدت الدائرة مبادراتها واستراتيجيتها ومشاريعها المستقبلية بناءً على نتائج المسح الاجتماعي، حيث تم تنفيذ المسح وفق نهجٍ علمي ومدروس، آخذاً في الاعتبار أفضل الممارسات المتبعة في هذه الدراسات، وشارك فيه أكثر من 51 ألفاً من سكان الإمارة، يمثل المقيمون نسبة 60.8% من المشاركين فيه.

وغطى المسح 14 مؤشراً حيوياً تشمل: الإسكان والدخل والثروة والوظائف والصحة والتعليم والأمن والسلامة والروابط الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والبيئة والرفاهية الذاتية والعمل والحياة الشخصية والخدمة المجتمعية وتقنية المعلومات والقيم الثقافية.

استقطاب

قامت دائرة تنمية المجتمع بتوظيف عدد من الكفاءات الإماراتية، حيث مزجت ما بين عنصري الخبرة في العمل الحكومي، وبين حديثي التخرج.

ويؤكد ذلك اهتمام دائرة تنمية المجتمع الحكومية باستقطاب الكفاءات الوطنية وإتاحة فرص التوظيف أمام المواطنين لتولي قيادة العمل وتنفيذ المشاريع التنموية .

دعم

ففي برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، فقد أبلغت هيئة الدعم الاجتماعي، نحو 95% من إجمالي مقدمي الطلبات في المرحلة الأولى من البرنامج بنتائج طلباتهم، سواء ممن استوفوا أو من لم يستوفوا شروط ومعايير البرنامج، في حين تعمل الهيئة على دراسة الحالات المتبقية من خلال زيارات منزلية لها.

«معاً»

وأما بشأن هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، فإنها تتولى مسؤولية تعزيز ثقافة التعاون والشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحفيز مختلف أطراف المجتمع من أفراد ومؤسسات للتعاون.

دمج

أنجزت دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية مسودة الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم، والتي تشمل عدداً من المشاريع والمبادرات التي تعمل على تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع .

مبادرات

رعت الدائرة تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية المجتمعية، شارك فيها مجموعة من المواطنين والمقيمين في الإمارة، كما قامت الدائرة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي على مضاعفة عدد الأنشطة الرياضة المجتمعية في إمارة أبوظبي هذا العام.

تسامح

قامت الدائرة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بإطلاق مبادرة ترجمة خطبة الجمعة إلى أكثر من لغة قراءة واستماعاً..

مشاريع

تنفّذ دائرة تنمية المجتمع عدداً من المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية التي تسعى خلالها إلى تحقيق أهدافها؛ حيث تعمل الدائرة على تنفيذ 18 مشروعا ومبادرة وذلك ضمن 55 مشروعاً تعمل عليها الجهات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، سيتم إنجازها في الفترة من العام 2019 ولغاية 2021.ومن ضمن هذه المشاريع، وتحت مظلة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21»، أنجزت دائرة تنمية المجتمع عدداً من المشاريع الرئيسية، والمتمثلة في إطلاق هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة معاً للمساهمات المجتمعية.