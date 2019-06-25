مها بركات رئيساً لمجلس إدارة «دحر الملاريا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «شراكة دحر الملاريا» تعيين الدكتورة مها تيسير بركات، المستشار الأول لمكتب أبوظبي التنفيذي وشركة مبادلة للاستثمار، رئيساً لمجلس إدارة الشراكة من الأول من شهر يونيو 2019.

وقال الدكتور عبدالرحمن ديالو الرئيس التنفيذي لشراكة دحر الملاريا: «يسرني بالإنابة عن الشراكة أن أرحب برئيسة مجلس الإدارة الدكتورة مها تيسير بركات وأعرب عن دعمنا الكامل لها».

وقالت الدكتورة مها بركات: «يسرني أن أبدأ فترة رئاستي لمجلس إدارة شراكة دحر الملاريا في وقت يتعين علينا فيه تعزيز التزامنا الجماعي واستثماراتنا في الكفاح ضد الملاريا».

وقالت الدكتورة مبانجو شومبوشو: «أتطلع بامتنان واعتزاز كبير إلى الإنجازات الرائعة التي حققناها معاً، بما فيها تفعيل الشراكة لاستئصال الملاريا».