«وزارة تنمية المجتمع» تُعرّف بمبادراتها وخدماتها في «سيتي سنتر عجمان»

المصدر: دبي - البيان

تعرض وزارة تنمية المجتمع في منصتها التعريفية المقامة في «سيتي سنتر عجمان»، خلال الفترة من 27 يونيو الجاري حتى 1 يوليو المقبل، أبرز المبادرات والمشاريع التنموية التي أطلقتها مؤخراً خدمةً لمختلف فئات المجتمع، لا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسرة وسواهم من أفراد المجتمع ومن الفئات التي تندرج تحت مظلة السياسات الوطنية لكبار المواطنين، ولأصحاب الهمم، وللأسرة.

وتتضمن المنصة تعريفاً وافياً لعدد من المبادرات والخدمات الحيوية التي يستفيد منها مختلف شرائح المجتمع، منها: الوحدة المتنقلة لرعاية كبار المواطنين «نوصلكم» وخدمة «بالإشارة» المتاحة لأصحاب الهمم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومبادرة «كوّن أسرة إماراتية» للشباب الذين لا تنطبق عليهم شروط منح الزواج، والخدمات والامتيازات التي توفرها منصة توظيف أصحاب الهمم، وتطبيق «نمو» للأطفال وذوي أصحاب الهمم، إضافة إلى المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.امارات» ومبادرة «كبار المتطوعين».

وأكدت منى خـليل مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة تنمية المجتمع، حرص الوزارة على مواصلة تجربة المنصة التعريفية والترويجية لخدمات الوزارة .