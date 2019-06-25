أبوظبي تستضيف اليوم الاجتماع الـ17 لمجلس «آيرينا»

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف أبوظبي اليوم الاجتماع الـ 17 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» الذي ينعقد بحضور أكثر من 360 ممثلاً حكومياً من 116 دولة.

وتترأس لوكسمبورغ الاجتماع الذي يقام على مدى يومين وقبيل أيام من انعقاد «اجتماع أبوظبي للمناخ»؛ أحد أبرز اللقاءات التحضيرية لـ «قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي» المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر في مدينة نيويورك.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام «آيرينا»: «إن اعتماد مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وما يترافق مع ذلك من كفاءة في استهلاك الطاقة يشكل الوسيلة الوحيدة المتوافرة والمعقولة لدعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس».

مشيراً إلى أنه بفضل انخفاض تكاليف تقنياتها وتبني سياسات تدعم انتشارها تشكل الطاقة المتجددة عاملاً رئيسياً لتلافي انبعاثات الكربون وأداة فاعلة لدعم مساعي الحد من التغيرات المناخية وسيشكل تحديد أساليب عملية لتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة محور مناقشات اجتماع مجلس «آيرينا» المقبل بأبوظبي.

من جانبه قال جاي لينتز الممثل الدائم للوكسمبورغ لدى الاتحاد الأوروبي ورئيس الاجتماع السابع عشر لمجلس«آيرينا»: إن القرارات المتخذة بخصوص نشر مصادر الطاقة المتجددة اليوم ستؤثر في قدرتنا على مواجهة التحديات العالمية غداً.