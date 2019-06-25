الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحيانا نهاراً على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة شرقا.

الرياح شمالية غربية غرباً وشرقية شرق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس بعد غد الأربعاء رطباً صباحاً ويحتمل تشكل الضباب الخفيف غربا يصبح صحوا إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً ويحتمل تكون السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم الخميس رطبا صباحا ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غربا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم السبت يكون صحواً إلى غائم جزئيا على بعض المناطق.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.