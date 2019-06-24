مكتوم بن محمد يستقبل المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"تويتر"

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات، أهدى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" كتاباً خاصاً، من إعداد "تويتر" يضم مجموعة مختارة من التغريدات التي أطلقها صاحب السمو عبر المنصة، بمناسبة مرور 10 أعوام على انضمام سموه للمنصة العالمية.

ويأتي الكتاب احتفالاً بمرور عشر سنوات على إنشاء حساب سموه على موقع "تويتر" في العام 2009، حيث يعد سموه أول زعيم عربي دشن حساباً رسمياً له على تويتر، كما تعد تغريداته من بين الأكثر تفاعلاً وسط متابعيه الذين يزيد عددهم على 9.7 ملايين شخص.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعيد محمد العطر، مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

محطة رئيسية للتكنولوجيا

وقد أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حسابه على تويتر بهذه المناسبة (@MaktoumMohammed)، وجاءت أول تغريدة لسموه في تويتر: "سعدنا اليوم في دولة الإمارات باستقبال جاك دورسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تويتر في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات.. وسعدت بأن يكون إطلاق حسابي الجديد على تويتر بوجود جاك".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى "تتشابه دبي وتويتر في عدة أوجه.. دبي وتويتر محطتان عالميتان مفتوحتان أمام الشعوب.. دبي وتويتر جسران للتفاهم والتقارب بين الأمم.. دبي وتويتر منصات تغذيها طاقات الشباب وإبداعاتهم".

وقد علق سموه على زيارة جاك دورسي لدبي قائلاً "إن دبي كانت وستبقى عاصمة ومحطة رئيسية للتكنولوجيا في المنطقة.. وإن علاقاتها العالمية مع شركات التكنولوجيا الرئيسية تعتبر رصيداً أساسياً ضمن علاقاتها الدولية وضمن رؤيتها لتكون حاضنة رئيسية للتكنولوجيا والإعلام في المنطقة".

شباب تويتر للخير

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرحباً بزيارة جاك لدولة الإمارات قائلاً: "نرحب بزيارة جاك لدولة الإمارات.. وستبقى الإمارات قوة للتغيير الإيجابي عبر المنصة العالمية".

هذا، وشهدت الزيارة إطلاق مبادرة "#شباب_تويتر_للخير" #YouthForGood على "تويتر" بالتعاون بين شركة تويتر ومراكز الشباب في دولة الإمارات، حيث لفت سموه إلى أن "الإمارات تمثل قوة التغيير الإيجابي وصناعة الأمل في المنطقة وهو ما ينسجم مع أهداف مبادرة شباب تويتر للخير الساعية إلى حثّ شباب الإمارات والمنطقة على استغلال المنصة لإحداث أثر إيجابي ودعم العمل الإنساني والخيري في المجتمع".

وأكد صاحب السمو أن اختيار تويتر لدبي عام 2015 لتكون مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط يعكس مكانة الإمارة كعاصمة للتكنولوجيا في المنطقة. وأضاف: "زيارة جاك دورسي لدولة الإمارات محطة مهمة في تطوير علاقات الدولة التكنولوجية مع اللاعبين العالميين في هذا المجال".

ويعد إطلاق مبادرة "#شباب_تويتر_للخير" #YouthForGood على "تويتر" بالتعاون ما بين شركة تويتر ومراكز الشباب في دولة الإمارات، أول وأكبر مبادرة من نوعها عالمياً لتعزيز الاستفادة من منصة توتير في القضايا المجتمعية والإنسانية، وتحفيز الشباب على المشاركة في الأعمال التطوعية في مجتمعاتهم، واستغلال فضاء تويتر وإمكاناته التواصلية لدعم ونشر ثقافة العمل الإنساني وتعميمها في المنطقة والعالم.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة إطلاق المبادرة: "نسعى من خلال شراكتنا مع تويتر من خلال مبادرة #شباب_تويتر_للخير #YouthForGood العالمية إلى استغلال المنصة في حشد جهود الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية والإنسانية ومشاركة القصص الملهمة"، مضيفاً: "تويتر اليوم تعدّ من أهم المنصات التواصلية في العالم.. ونبارك كل الجهود التي تسعى إلى تعزيز دور المنصة لتكون فضاء لإحداث التغيير الإيجابي وصناعة الأمل في المجتمعات".

وبهذه المناسبة أعرب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة، حيث قال: "يسعدني جدّاً إطلاق مبادرة #YouthForGood بالتعاون مع مراكز الشباب التي تدار من قبل معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، فجهودنا الخيرية في تويتر تعمل على الاستفادة القصوى من القوة الإيجابية لمنصتنا في تحسين العالم، ونرجو أن تمكن هذه المبادرة جيل الشباب من بناء مهاراتهم الإعلامية والارتقاء بمواهبهم الرقمية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع".

من جانبها، أكدت معالي شما المزروعي أن "مبادرة شباب الخير تعزز دور منصة تويتر في إحداث أثر إيجابي في المنطقة والعالم، ومد جسور تواصل بين الناس واستقطاب الشباب كي يتركوا بصمتهم في مجتمعاتهم من خلال المشاركة في الأعمال الإنسانية والتطوعية"، موضحة بالقول: "سوف يتنافس الشباب في دولة الإمارات على تسليط الضوء على المبادرات والأنشطة التي تسهم في خدمة الإنسان، والترويج لها على تويتر المنصة الرقمية الأوسع انتشاراً وتأثيراً في العالم".

10 سنوات

هذا ويحتوي الكتاب الذي أهداه جاك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم احتفالاً بمرور عشر سنوات على إطلاق سموه حسابه على موقع تويتر، على نخبة منتقاة من تغريدات سموه ضمن وسمين مميزين مستوحييْن من مسيرة حياته كقائد.

وتعود أوائل التغريدات التي أطلقها سموه من خلال وسم #من_مفكرتي (#MyDiary) على تويتر إلى العام 2012، حيث بدأ بمشاركة الملايين من متابعيه أفكارَه وتجاربه حصرياً على المنصة، ثم تابع سموه لاحقاً نشر تغريداته باستخدام وسم #علمتني_الحياة (#WhatLifeHasTaughtMe) مستعرضاً فيها جوانب من رؤيته الملهمة في القيادة والإدارة، ومقدماً خلاصة حكمته في التخطيط والعمل لبناء مجتمع ينعم بالاستقرار والازدهار.

دبلوماسية رقمية

واستعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مع جاك دورسي دور "تويتر" في تعزيز التواصل بين الشعوب، حيث قال سموه: "تعتبر منصة تويتر بوابة للدبلوماسية الرقمية الهادفة إلى بناء جسور من الثقة والتفاهم ومشاركة وجهات النظر بين القيادات والجمهور.. ونقدر جهود تويتر في توفير منصة رقمية قوية لتعزيز التقارب بين الشعوب والمجتمعات".

كما ناقش دورسي مع سموه حرص منصة تويتر، كمجال تعبيري مفتوح، في منح المستخدمين المستوى اللائق من الأمن والسلامة في حوارات مجتمعية بناءة وإيجابية.

تعاون بين توتير ومراكز الشباب

هذا وقد شهد جاك دورسي إطلاق مبادرة "#شباب_تويتر_للخير" #YouthForGood الرائدة من نوعها على تويتر بهدف تعزيز الاستفادة من منصة تويتر في القضايا الإنسانية.

ويأتي إطلاق تويتر هذه المبادرة للمرة الأولى في دولة الإمارات، بالشراكة بين شركة تويتر ومراكز الشباب في دولة الإمارات، كخطوة تأسيسية لحملة #YouthForGood العالمية التي تسعى إلى استغلال حجم التأثير الذي تتمتع به تويتر كي تكون عامل جمع وتآلف بين الناس وتطوير قوة تويتر الإيجابية لتعزيز التعاون بين المجتمعات.

وتم إطلاق المبادرة في مركز الشباب بدبي، بحضور عدد من المنتسبين إلى المركز ..ويشكل المركز، الأكبر من نوعه في الإمارات، منصةً لتفاعل الشباب واختبار إمكاناتهم ومشاركة تجاربهم وبحث سبل تطوير قدراتهم واستكشاف آفاق جديدة للعمل والابتكار.

وتدعو المبادرة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة بكثافة لإظهار الأثر الإيجابي للمنصة من خلال المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتطوعية ودعم الأعمال الخيرية.

وخلال الشهور الثلاثة المقبلة، ستكون مبادرة #YouthForGood مفتوحة لمشاركة فرق تتألف من 3 إلى 5 من الشباب في دولة الإمارات، بحيث تشجعهم على المنافسة مع الفرق الأخرى في الاستفادة من قوة منصة تويتر لإطلاق حسابات فعالة جذابة تتفاعل مع أكبر عدد من الجمهور بطريقة إبداعية لتحدث أثراً إيجابياً مباشراً على تنمية الأعمال الخيرية في مجتمعاتهم ..وسينال الفريق الفائز جائزة تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرموقة ومنحة تويتر لإعلانات الخير.

وللمزيد من التفاصيل عن كيفية المشاركة، يرجى زيارة {insert link if applicable} ومتابعة @TwitterMENA على تويتر.