وزارة الصحة تختتم الدورة الـ6 من برنامج تأهيل قادة التمريض

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة التمريض في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تخريج 124 منتسباً من التمريض وفئات فنية أخرى، منهم 17 مدربة معتمدة مواطنة، في ختام الدورة السادسة لبرنامج تأهيل قادة التمريض، المعد والمعتمد من قبل مجلس التمريض العالمي، والذي انعقد في مركز التدريب والتطوير بالشارقة.

بهدف تعزيز المهارات القيادية للكوادر التمريضية الوطنية، وتمكينهم من إحداث التغييرات الاستراتيجية المساندة لدور مهنة التمريض، حيث تُعد الإمارات أول دولة تبنت التغييرات الجديدة في البرنامج، ضمن المرحلة السادسة.

وحصل الناجحون على شهادة تخرج رسمية من قبل مجلس التمريض العالمي، بالإضافة إلى 60 ساعة دولية معتمدة من برنامج التعليم الطبي المستمر، صالحة لمدة 5 سنوات، وعضوية مدى الحياة في مجلس التمريض العالمي.

ويتكون البرنامج من ورشتي عمل خلال السنة الواحدة، ولمدة خمسة أيام متواصلة لكل ورشة، ويتم خلال البرنامج تقديم عدد من المحاضرات وورش العمل، التي من شأنها تطوير المهارات القيادية للمنتسبين.

كما يتضمن البرنامج اختيار مشروع يصب في مخرجات الأجندة الوطنية والخطة الاستراتيجية لإدارة التمريض، ووضع خطة التنفيذ وتطبيقها ضمن فريق العمل، مع توفر الإرشاد والتوجيه المناسبين.