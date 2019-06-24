افتتاح تقاطعات الأفلاج والقصر وروتانا والأهلية في العين

المصدر: أبوظبي - وام

افتتحت بلدية مدينة العين، وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) تقاطعات الأفلاج رقم (115)، والقصر رقم (118)، والأهلية رقم (166)، وتقاطع رقم (177) المعروف بروتانا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في خطوة تدعم انسيابية الحركة المرورية وتعزز أمن وسلامة مستخدمي شبكة الطرق المحلية.

يأتي افتتاح تلك التقاطعات ضمن المشاريع التطويرية الأربعة التي تنفذها «مساندة» حالياً في مدينة العين والبالغ تكلفتها 438 مليون درهم.

وذكر مركز النقل المتكامل أن تلك التقاطعات تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المتوفرة لمستخدمي الطرق، حيث تعزز تكامل الحركة المرورية على شبكة الطرق المحلية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للطرق، ويعزز أمن وسلامة المجتمع.

وأضاف - في بيان له - أن هذه المشروعات تدعم الجهود المشتركة لتلبية متطلبات خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي من خلال توفير نظام نقل متكامل وآمن ومستدام يواكب النمو السكاني والتطور العمراني، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الإمارة، ويحقق أهداف المركز في إرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة البنية التحتية في قطاع النقل، وتشجع على استخدام وسائل النقل العام، وترفع من جودة خدمات النقل المقدمة لأفراد المجتمع في القطاع.