«كهرباء دبي» تبحث التعاون وتبادل الخبرات مع سفارة السويد

المصدر: دبي - البيان

انطلاقاً من حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في الدولة، استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، هنريك لاندر هولم، سفير مملكة السويد لدى الدولة، على رأس وفد رفيع من المجلس السويدي للتجارة والاستثمار، حيث بحث اللقاء سبل ومجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات تعزيزاً لمكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال والتجارة والسياحة والاقتصاد الأخضر.

وفي بداية اللقاء رحب سعيد محمد الطاير بالسفير السويدي والوفد الزائر، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة السويد، ومؤكداً على أهمية التعاون بين الهيئة والمؤسسات والشركات السويدية وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من خبرات الجانبين.

واستعرض كذلك أحدث مشاريع الهيئة وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والعالمي، ودورها الفعال في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة دبي.

كما أطلع الوفد الزائر على المشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، حيث تسهم الهيئة في تحقيق هذه الرؤية من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، موضحاً أنه لدى الهيئة استثمارات بأكثر من 86 مليار درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة، وتبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 11,100 ميجاوات من الكهرباء و 470 مليون غالون من المياه.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، حيث تقوم بتأمين إمداداتها من خلال تنويع مزيج الطاقة، لتشمل الطاقة النظيفة لتوفير 75٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وقد أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات لتحقيق هذا الهدف منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، منها 4000 ميجاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية و1000 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية المركّزة.