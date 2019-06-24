«طرق دبي»: %100 أتمتة اختبارات السائقين من خلال الساحة الذكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أتمتة اختبارات السائقين من خلال مشروع الساحة الذكية بنسبة %100، وذلك باستخدام تقنيات متطوّرة وكاميرات وحسّاسات ذكية تم تثبيتها في مركبات الفحص لقراءة مهارات المتدربين في تنفيذ المناورات الخمسة ومقارنتها مع معايير الفحص المعتمدة تلقائياً.

وقال خالد الصالحي، مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «يهدف هذا المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف منها رفع نسبة الشفافية وتخفيض هامش الخطأ في اتخاذ القرار الخاص بنجاح أو رسوم المتدرّب دون تدخل بشري من خلال استخدام نظام ذكي، زيادة كفاءة عمليات الفحص من خلال التشغيل الآلي المتناغم لمجموعة من المركبات الذكية وتحسين عوامل الأمان باستخدام عدة تقنيات تسمح بتجنب أضرار الحوادث».