«صحة دبي» تشدد على أهمية أخذ تطعيمات السفر قبل أسبوعين

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

نصحت الدكتورة منال تريم، المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، كافة الراغبين في السفر لقضاء إجازة الصيف بضرورة أخذ تطعيمات ما قبل السفر التي تطلبها بعض الدول الأجنبية من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة قبل سفرهم بأسبوعين إلى تلك الدول، والتي تتوقف على نوعية الأوبئة المنتشرة في تلك الدول والتي تختلف بطبيعتها من دولة إلى أخرى، وذلك تجنباً لمخاطر الإصابة بالأمراض خلال فترة السفر.

وقالت الدكتورة منال تريم لـ «البيان» إن التطعيمات تتوافر في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة، مشيرة إلى أن هيئة الصحة خصصت عيادة للمسافرين في مركز ند الحمر وعيادة ثانية في مركز البرشاء الصحي، موضحة أن التطعيمات تعطى للمواطنين مجاناً، وبالرسوم المتفق عليها بين المؤمن وشركة التأمين.

وبيّنت أن أخذ التطعيمات يعتمد على وجهة السفر، والأنشطة الخاصة أثناء السفر، والوضع الصحي الحالي الخاص بالمسافر، وتاريخ التطعيم، مؤكدة أن الهيئة تعتمد بناء نظام صحي متكامل في إمارة دبي يرتقي لأعلى المستويات العالمية من خلال وضع وتنفيذ الخطط والسياسات والتشريعات التي تعزز التميز وتدعم تحقيق أفضل المعايير العالمية في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الوقائية، والعلاجية والتأهيلية، لذلك استحدثت عيادة صحة المسافرين كواحدة من العيادات المتخصصة في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية.

والتي صُممت لتلبية احتياجات المسافرين القادمين إلى دبي أو عبورها أو المقيمين في دبي المسافرين إلى مكان آخر، حيث توفر العيادة لكل مسافر المشورة الطبية واللقاح اللازم واتخاذ التدابير الوقائية اعتماداً على وجهة السفر.

وأشارت إلى أن شهادات التطعيم الدولية الصادرة من عيادة المسافرين معتمدة من منظمة الصحة العالمية، كما أن العيادة تقوم بإصدار تقارير طبية معتمدة للحصول على تأشيرات دول تتطلب ذلك مثل العراق والصين وروسيا والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن أي شخص بإمكانه الدخول لموقع مراقبة الأمراض «سي دي سي» للتقصّي عن الأوبئة والأمراض المتواجدة في البلد الذي سيقوم بزيارته وأخذ التطعيمات المطلوبة قبل السفر بمدة لا تقل عن أسبوعين من الموعد المحدد للسفر.

وأكدت أن بعض التطعيمات ومنها الحمى الصفراء تعطى فقط في المراكز الحكومية، كما أن بعض الدول مثل السعودية والصين والدنمارك وفنلندا تطلب من المسافرين إليها شهادة خلوّ من الأمراض السارية مصدقة من الجهات الرسمية.