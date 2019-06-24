«الدفاع المدني» تطلق حملة «وقايتك هدفنا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية حملة «وقايتك هدفنا» وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية للقيادة العامة لعام 2019، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر ثقافة الوقاية بين أفراد المجتمع، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة التي حددها الدفاع المدني لسلامتهم ووقايتهم من مخاطر الحريق.

ويشارك في الحملة عدد كبير من شركاء الدفاع المدني من بينهم «الإسعاف الوطني» و«اتصالات» و«إنجازات» وغيرهم إلى جانب عدد من الإدارات الشرطية ذات الاختصاص، العمل في مجال الوقاية والسلامة العامة.

وأفاد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني أن حملة «وقايتك هدفنا» تعد إحدى حملات خطة التوعية الرئيسية التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، وتستمر أنشطتها على مدار ثلاثة أشهر متتالية تبدأ في شهر يونيو وتتواصل حتى يوليو وتختتم فعالياتها في أغسطس القادم، ويندرج تحتها عدة مبادرات فرعية، تتمثل في ثقافة التعامل مع الحريق، وسلامة المنشأة، والتجمهر، وسلامة النقل البري والبحري، والسلامة في الصيف، وسلامة حجاجك، كما تتضمن حملة «وقايتك هدفنا» مشاركتين مجتمعتين هما الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، والاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

وأشار قائد عام الدفاع المدني إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتكثيف جهود الوقاية والسلامة العامة لمواجهة المخاطر والتحديات، ونشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، وتعريفهم بكيفية التعامل الأولي مع الحريق دون تعريض أنفسهم للخطر، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة التي حددها الدفاع المدني في مختلف مناحي الحياة.

وأكد أن القيادة العامة للدفاع المدني تعمل على تحقيق التوجه الاستراتيجي لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في الأمن والسلامة، وذلك من خلال وضع الخطط التطويرية الشاملة، وإطلاق برامج توعوية لتعزيز الثقافة الوقائية لأفراد المجتمع بكافة مستوياتهم وبمختلف الجنسيات والثقافات.

وأوضح قائد عام الدفاع المدني أن حملة «وقايتك هدفنا» تم التركيز خلالها على تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد البروشورات والمطبوعات التي يصدرها الدفاع المدني وتوزيعها في أماكن التجمع والمناطق الصناعية والتجارية عن طريق فرق عمل تم تدريبها وتزويدها بكل الوسائل الضرورية لإيصال المعلومة بوضوح للفئات المستهدفة وصولاً إلى الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه القيادة العامة للدفاع المدني للحد من المخاطر وتوفير مناخ سليم لمجتمع آمن وخال من الحوادث.