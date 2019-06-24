جامعة الإمارات تطرح لأول مرة برنامجاً صيفياً مع الإقامة الداخلية

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت جامعة الإمارات، عن وضع خطة مشتركة وشاملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتنظيم فعاليات برنامج التدريب الصيفي في الجامعة بإشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين، وللمرة الأولى سوف توفر إدارة الجامعة إقامة داخلية في السكن الجامعي للطلبة من مدن الدولة الأخرى، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من 6 يوليو ولغاية 20 يوليو.

وأكد الدكتور عتيق جكة، نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة لـ«البيان» أن جامعة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أعدت برنامج التدريب الصيفي في مدينة العين، والذي يعد فرصة ممتعة لطلبة المدارس لاكتشاف مهاراتهم وبناء قدراتهم في المجالات التالية: الأكاديمية، والمهارات التقنية، والقيادية، والحياتية.

كما يتيح للطلبة فرصة السكن في الحرم الجامعي لأول مرة، والتفاعل اليومي مع المناخ العلمي والأكاديمي الذي توفره جامعة الإمارات. لمدة ثلاثة أسابيع مع 3 وجبات غذائية.

وأضاف يستهدف البرنامج الطلبة والطالبات المواطنين من الصف العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، من مختلف مدن الدولة، خلال الفترة من 6 يوليو إلى 20 يوليو.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة قامت بوضع خطة متكاملة للبرامج الصيفية التي تلبي كافة الرغبات والهوايات وتنمية المهارات الطلابية الإبداعية برؤية علمية، حيث يشرف على برامج التدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس من تخصصات مختلفة، إضافة إلى مدربين ومدربات مؤهلين، علما أن الفرصة متاحة لجميع طلبة المرحلة الثانوية من الجنسين، مما يتح أمام الطلبة العيش ضمن أجواء أكاديمية ممتعة وفرصة خاصة للتعرف على مرافق الجامعة وبرامجها الأكاديمية، لا سيما وأن جميع الطلبة مقبلون على الحياة الجامعة بعد انتهاء دراستهم الثانوية، مما يوفر فرصة جيدة لهم للتأهيل والتعرف على التخصصات والبرامج والإمكانات المتاحة.

4 فئات

أكد الدكتور عتيق جكة أنه بالنسبة للبرامج تم تقسيمها إلى أربع فئات: الأنشطة والفعاليات ونظم التدريب وتنمية مهارات اللغة الانجليزية، وكذلك تنمية مهارات اللغة العربية ومادة الرياضيات،

وبالنسبة للأنشطة العلمية توفير برامج داخل مختبر الفيزياء الممتعة، مختبر الأنشطة الميكانيكية، مختبر الجيولوجيا والاستشعار عن بعد، برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد، البيوت الخضراء والزراعة المائية.

كما حرصت إدارة الجامعة على توفير برامج متخصصة في فن الرسم للقصص المصورة، طائرات بدون طيار مع التقنيات التطبيقية، مشاريع يصنعها الطالب بنفسه، محاكاة الطيران، كيفية إنشاء مواقع الويب الخاصة، مهارات التسوق الرقمي، كيفية إنشاء التطبيقات الذكية، كما سيتم تعليم الطلبة مهارات القيادة والاتصال وتنمية الشخصية، كما ستتاح للطلبة ممارسة مجموعة من الفعاليات والمناشط الرياضية المتنوعة تحت إشراف مدربين مختصين، منها ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، السباحة، كرة السلة، الكاراتيه والدفاع عن النفس.