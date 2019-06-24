عودة 13 مقيماً في الإمارات بعد تجربة تطوعية في مالاوي

المصدر: دبي - البيان

عاد ثلاثة عشر متطوعاً مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دبي بعد تجربة تطوعية في مالاوي في جنوب شرق أفريقيا من شأنها تغيير حياتهم، وشاركت المجموعة، التي تم اختيارها بعد عملية انتقاء صارمة، في مبادرة «التطوع حول العالم»، وقد قضى المتطوعون أسبوعاً في قرية كاتشيريزا في مقاطعة كاسونغو في الإقليم الأوسط من مالاوي، وقاموا بنجاح ببناء الأساسات لمدرسة تعليم أساسي مؤلفة من فصلين دراسيين يستفيد منها 100 طفلٍ نصفهم فتيات، إلى جانب 60 رجلاً وامرأة من الأميين من سكان القرية.

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: « لقد بذل متطوعونا المثاليون قصارى جهدهم واهتمامهم لتحقيق هذا النجاح الباهر، ولمدة أسبوع كامل أظهروا بالفعل ما لديهم من قيم الإيثار والتضامن والالتزام ». وقال حمد منصور العوار، أحد المتطوعين المشاركين: «استمتعتُ جداً بمشاركتي في هذه المهمة، حيث تركزت كل طاقاتنا على العمل مع الناس في الميدان».

وأضافت ريتا سنا: «حين كنت في مالاوي للمشاركة في مهمة بناء المدرسة، اكتشفت أنه لا يوجد شيء أكثر مكافأة من أن يبتسم المرء للآخرين ويجعل شخصاً ما سعيداً. ليس مهماً من هو هذا الشخص أو كيفية القيام بذلك».