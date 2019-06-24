شرطة رأس الخيمة ومواصلات الإمارات توقّعان مذكرة تفاهم

المصدر: دبي - البيان

أبرمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومواصلات الإمارات مذكرة تفاهم تمتد لخمس سنوات، وذلك تنفيذاً للخطط الاستراتيجية لكلا الطرفين، وسعياً نحو تكامل الجهود وتحقيق أفضل مؤشرات الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما.

جرت مراسم التوقيع في مقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة برأس الخيمة، حيث وقّع المذكرة عن مواصلات الإمارات مديرها العام محمد عبدالله الجرمن، فيما وقعها عن شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة.

تضمنت مراسم التوقيع مناقشة فرص العمل المشتركة وآفاق التعاون، حيث رحب محمد الجرمن بتوقيع المذكرة، باعتبارها تشكل أرضية أساسية للاستفادة من فرص الشراكة في ظل القدرات التي يتمتع بها الطرفان.