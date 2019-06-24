شرطة دبي تفوز بجائزة «السلامة العامة الذكية»

المصدر: دبي - البيان

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، جائزة التميز في الممارسة عن فئة «السلامة العامة الذكية»، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته شركة «IDC» في فندق برج العرب بدبي، بحضور 63 فريقاً مرشّحاً من 8 دول عربية، يتنافسون في مختلف المجالات التقنية والتعليمية والصحية والبيئية والسلامة العامة.

وتسلم درع الجائزة، الرائد أحمد محمد محسن الحاج مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية بالانتداب، وذلك عن المشاركة بممارسة التطبيقات الافتراضية في التأهيل والتدريب والنتائج المتحققة.

وتهدف الجائزة وتركز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لجعل المدن أكثر جاذبية وحيوية، وتقدم خدمات جديدة ومبتكرة، بالإضافة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، تسهم في تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة في مختلف المجالات التقنية – التعليمية – الصحية – البيئية – السلامة العامة.

وقال الرائد الحاج، إن الجائزة نتاج جهود موظفي الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، لخلق بيئة ابتكارية للموظفين.