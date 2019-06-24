485 مليون درهم تكلفة 7 مبانٍ حكومية في الشارقة

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية 7 مشروعات ضمن برنامج الوزارة الاستثماري الخاص بمشاريع المباني الحكومية الخاصة في الشارقة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 485 مليون درهم، حيث تم الانتهاء مؤخراً من إنجاز إنشاء مبنى قيادة قوات الأمن الخاص في سيح المهب بالذيد، فيما شارفت على تسليم مشروع استكمال سجن الإبعاد والترحيل خلال هذا الشهر، بينما تباشر تنفيذ 5 مشروعات أخرى تشمل، سور قيادة قوات الأمن الخاصة بسيح المهب، ومشروع إضافة لمبنى وزارة تطوير البنية التحتية، وإنشاء وإنجاز مبنى مكتب وزارة الخارجية في مزيرعة، ومبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، فضلاً عن إنشاء وإنجاز مبنى الجنسية والإقامة بالشارقة.

5 مشاريع

من جهة أخرى تباشر الوزارة أعمال 5 مشاريع لمبانٍ حكومية، تشمل سور قيادة قوات الأمن الخاصة بسيح المهب، ومشروع إضافة لمبنى وزارة تطوير البنية التحتية، وإنشاء وإنجاز مبنى مكتب وزارة الخارجية في مزيرعة، ومشروع إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، فضلاً عن إنشاء وإنجاز مبنى الجنسية والإقامة بالشارقة.

وبلغت تكلفة سور قيادة قوات الأمن الخاصة الوحدة الثانية بسيح المهب في الذيد بالشارقة 18.6 مليوناً، فيما بلغت نسبة الإنجاز 80%، كما تم تحديد موعد الانتهاء في سبتمبر المقبل، والمشروع عبارة عن إنشاء سور مسبق الصب لمباني قيادة قوات الأمن الخاصة ويبلغ الطول الكلي حوالي 7 كيلومترات، وأهم الابتكارات في هذه المرحلة، إنجاز أعمال الخرسانة مسبقة الصب في المصنع ومن ثم تركيبها في الموقع.

وبلغت نسبة إنجاز مشروع إضافة لمبنى وزارة تطوير البنية التحتية في مزيرعة بالشارقة 60%، ويتكلف المشروع 16.2 مليون درهم، فيما من المقرر التسليم مارس 2020، والمشروع عبارة عن إنشاء وإنجاز مبنى المنطقة الجنوبية الإضافي لوزارة تطوير البنية التحتية وتتكون الأعمال من المبنى الرئيس الذي يتكون من طابق أرضي و2 طابق متكرر، و2 مبنى خدمات، وأعمال خارجية.

وتشمل أهم الابتكارات في هذه المرحلة والمواد المستخدمة، وضع خطة لإدارة النفايات ورصد معدلات إنتاجها والسعي نحو تقليلها والتوجيه نحو إعادة التدوير، واستخدام إنارة موفرة للطاقة (LED)، واستخدام عزل حراري للجدران الخارجية والأسطح، ومتحف تطوير البنية التحتية، وغرفة المراقبة والتحكم للطرق الاتحادية، وسيتم تطبيق تقنية الأصباغ الممتصة لثاني أوكسيد الكربون.

شرطة الشارقة

وبلغت نسبة إنجاز مشروع إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة 25%، فيما تبلغ تكلفته 167.2 مليون درهم، ومن المقرر الانتهاء يونيو 2020، ويتكون من المبنى الرئيس ومباني العمليات والخدمات والتعيين والمسجد وغرف الحراسة، وأعمال خارجية وأسوار، بينما تشمل أهم الابتكارات في هذه المرحلة، تطبيق مبادرة مشروع 360.

الجنسية والإقامة

وسيتم تسليم مبنى الجنسية والإقامة بالشارقة سبتمبر المقبل، وبلغت تكلفة المشروع 112.5 مليوناً، فيما وصلت نسبة الإنجاز إلى 83%، ويتكون المشروع، من مبنى رئيس ومبنى خدمات وغرف حراسة، وتشمل أهم الابتكارات في هذه المرحلة استخدام ألواح الطاقة الشمسية في عملية تسخين المياه بالمبنى، بديلاً عن السخانات الكهربائية، واستخدام المياه الناتجة عن الصرف بالمبنى لمعالجتها وري المناطق الخضراء بالمبنى، واستخدام الخرسانة الخضراء بالمشروع، وقطاعات ألمنيوم عازلة للحرارة بالمشروع، فضلاً عن مراعاة اشتمال المبنى على أماكن خضراء، عن طريق عمل تشجير وزراعة خارجية، واستخدام الإضاءة الموفرة للطاقة، ووضع خطة لإدارة النفايات، ورصد معدلات إنتاجها، والسعي نحو تقليلها والتوجيه نحو إعادة التدوير، وتشمل كذلك استخدام نظام عزل للأسطح الخارجية يعطي كفاءة عزل حراري أعلى، فيما من المقرر أن يكون إجمالي نسبة خفض الطاقة في المشروع 25.5%، وهناك نظام التحكم الذكي بالمبنى، ونظام الانتظار الذكي.

وزارة الخارجية

ووصلت نسبة إنجاز مبنى مكتب وزارة الخارجية بمزيرعة في الشارقة إلى 75%، ووصلت تكلفته إلى 32.6 مليوناً، ومن المقرر أن يكون موعد التسليم في سبتمبر 2019، ويتكون المشروع من المبنى الرئيس بجميع أقسامه وفراغاته ومبنى التصديقات وغرف الحارس ومبنى الخدمات.

وتضم أهم الابتكارات في هذه المرحلة استخدام الإنارة الطبيعية، واستخدام إنارة موفرة للطاقة (LED)، واستحداث محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، وعزلاً حرارياً للجدران الخارجية والأسطح، وسخاناً شمسياً، واستخدام مياه صرف التكييف في الزراعة، فضلاً عن وضع خطة لإدارة النفايات ورصد معدلات إنتاجها والسعي نحو تقليلها والتوجيه نحو إعادة التدوير.

إنجاز

انتهت وزارة تطوير البنية التحتية مؤخراً من إنجاز إنشاء مبنى قيادة قوات الأمن الخاص الوحدة الثانية في سيح المهب بالذيد في الشارقة، والذي بلغت تكلفته التقديرية 69 مليون درهم، فيما تبلغ مساحته الكلية التقريبية حوالي 2.6 مليون متر مربع، وشارفت على تسليم مشروع استكمال سجن الإبعاد والترحيل بالشارقة خلال هذا الشهر بـ 69 مليون درهم.