رئيس «حمدان الذكية»: قائد استثنائي وظف حساباته في مواقع التواصل لنشر السعادة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وظف حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر السعادة والإيجابية، ليس بين أبناء شعبه فقط، وإنما بين أبناء شعوب العالم أجمع، من خلال إطلاقه مبادرات تهم البشرية، وتخدم القضايا الوطنية والعربية والإنسانية بشكل عام، وتنشر الأمل وتصنعه، وتحارب في الوقت ذاته الإحباط واليأس في العالم العربي.

وأضاف العور أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يختلف عن أي قائد آخر، من حيث اهتمامه بالإنسان واستنهاض الهمم والأمم، مهما وأينما كانوا، فكل ما ينشره سموه عبر تغريداته، هو لخدمة الوطن والأمة والإنسان بشكل عام، بما يحقق مبادئ الأخوة الإنسانية، وهذا استثنائي في عالم لم يعد يهتم بقيمه الإنسانية، فانتشرت الصراعات والاقتتال والظلامية، بل الصراعات والاضطهاد.

وقال إن المبادرات التي أطلقها سموه عبر حساباته في مواقع التواصل تشهد بذلك مثل مبادرة تحدي القراءة وصناع الأمل، وغيرها إذ تثبت كلها للعالم أن سموه يهتم بتنمية العقول وبناء المجتمعات وغرس الأمل في نفوس البائسين، ونشر السعادة في نفوس البشر أينما كانوا بغض النظر عن دينهم أو عرقهم، وزرع الخير بينهم.