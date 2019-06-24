أحمد الفلاسي: تدوينات محمد بن راشد تحمل طاقة من التفاؤل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يُعدّ أحد أبرز القادة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي منصةً رئيسة للتواصل، وتحظى الرسائل التي ينشرها عبر هذه المواقع بتفاعل كبير.

وأشار معاليه إلى الحضور الكبير لسموه على موقع تويتر، حيث يتمتع سموه بأسلوب غير تقليدي في التواصل دون حواجز، ودائماً ما يلمس حديثه قلب متابعيه، ويعكس آمالهم وطموحاتهم، ويمنحهم الأمل في غد أفضل.

وأضاف معاليه: «تحمل تدوينات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد طاقة من التفاؤل، وفي كل مرة تعكس قرارات مدروسة ورؤى حكيمة تستشرف المستقبل، وتؤكد للجميع أن الإمارات ودول المنطقة تمتلك طاقات بشرية هائلة لا تعرف المستحيل، ولا تنتظر سوى الإدارة الصحيحة لتصنع الإنجازات وتعيد للمنطقة مكانتها الحضارية».

وتابع معاليه: «كلما ازداد متابعو سموه من كل بقاع العالم، ازداد إيمانهم بقائد ملهم يحمل بين راحتيه الخير للجميع، وينتظر معهم إشراقة شمس يوم جديد ملؤه النجاح والازدهار».