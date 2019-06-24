مدير جامعة الإمارات: سموه حريص على التفاعل مع قضايا الشباب

المصدر: العين - داوود محمد

أكد الدكتور محمد عبد الله البيلي، مدير جامعة الإمارات، أن ترسيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانته كواحد من أكثر الشخصيات العالمية تأثيراً على «تويتر»، دليل على حرص سموه بالدرجة الأولى على مواكبة تقنيات العصر عبر تبادل الأفكار التي يتناولها سموه وطرحها على مواقع التواصل، والتي تجد صدى وتفاعلاً كبيرين.

وأضاف: «سموه حريص على التفاعل مع أفكار الشباب، إذ هم من أكثر رواد مواقع التواصل بشكل عام، مما يؤكد حرص سموه على معرفة أفكارهم وتطلعاتهم وقضاياهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً أيضاً على تعميق مصداقية العلاقات المبنية على تبادل الأفكار على مختلف الصعد، فالأفكار التي يطلقها سموه واحدة من مبادرات التواصل الحضاري، ومواكبة لتقنيات العصر».