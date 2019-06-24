نهيان بن مبارك يبحث العلاقات مع رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، علياء بوران، رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية، بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب معاليه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر معاليه، بزيارة علياء بوران والوفد المرافق لها، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تطوير العلاقات مع دول البحر المتوسط.

وأعرب معاليه عن أمله بأن تثمر زيارة رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية التي تقوم بها حاليا للدولة في تعزيز العلاقات على جميع الصُّعد، بما يعود بالنفع على الجميع شعب دولة الإمارات وشعوب دول البحر المتوسط.

نهضة

من جانبها، أشادت رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية بمسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتعرف معاليه إلى جهود البرلمانات المتوسطية في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار.

وتعمل الجمعية، التي أُسست عام 2006 مؤسسةً برلمانية إقليمية، على تعزيز التعاون بين دول ضفتي الحوض المتوسطي، وتسوية مختلف النزاعات وأوجه الخلاف التي تشهدها المنطقة، وتضم ثلاث لجان رئيسة، السياسة والأمن، والاقتصادية، وحقوق الإنسان والمرأة. وتتضمن الجمعية لجاناً فرعية تختص بأمور معينة كالطاقة، والشرق الأوسط، والإرهاب، والبيئة، والتغيير المناخي والسياحة، والمياه، والهجرة والعنف الأسري.