وزارة شؤون الوطني لـ «البيان»: عدد الناخبين في 2019 الأكبر في تاريخ الانتخابات

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكد مصدر مسؤول بوزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي أن انتخابات المجلس الوطني لعام 2019، ستكون الأكبر في تاريخ دولة الإمارات من حيث إجمالي عدد شريحة الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية للمجلس.

ونوّه لـ «البيان» إلى أن الانتخابات ستشهد توسيع وزيادة في عدد أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، وذلك استكمالاً لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) بشأن تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تعكف على تزويد دواوين الحكام بكشوفات وبيانات المواطنين، لاختيار الهيئات الانتخابية.

وشدد المصدر على أن اللجنة تعمل على وضع برنامج تعريفي شامل بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، يستهدف كافة فئات المجتمع، حيث سيتم تنظيم محاضرات ولقاءات في جميع أنحاء الدولة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن اللجنة نظمت مؤخراً، لقاء بالتعاون مع كليات التقنية العليا، استهدف تعريف الطلبة، بالأدوار التي يضطلع بها المجلس الوطني الاتحادي.

وبيّن أن الانتخابات الأولى في 2006 والثانية في 2011 والثالثة في عام 2015 التي شهدتها الدولة ، ساهمت بشكل فعّال في ترسيخ الثقافة السياسية لدى أفراد المجتمع وتعزيز الوعي السياسي لديهم، مشيراً إلى أن زيادة عدد المرشحين في الدورة المقبلة 2019 تأتي ضمن برنامج مدروس يقوم على فكرة التدرج، عبر تجسيد مسار التطور النوعي للعملية الانتخابية بما يعزز المشاركة السياسية.

وشدد على أهمية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مضيفاً أن المشاركة في الانتخابات عمل وطني، مكمّل للجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة، واصفاً العملية الانتخابية بأنها استحقاق وطني يسهم في خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن.

وأوضح أن الإمارات آمنت منذ نشأتها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، بحق المواطنين في المشاركة السياسية واعتبرتها إحدى أهم ركائز استقرار المجتمع وصون الحقوق والواجبات، مبيناً أن خطاب التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في عام 2005، شكّل استمراراً عملياً وتفعيلاً لنهج المشاركة السياسية المتأصل في نظام الحكم في دولة الإمارات.

وفي انتخابات عام 2006، بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، لكافة الإمارات 6595 عضواً، موزعين على جميع الإمارات، وارتفع هذا الرقم مع انتخابات عام 2011 إلى 135 ألفاً و308 أعضاء، فيما وصل عدد أعضاء الهيئات الانتخابية بحلول انتخابات عام 2015 إلى 224 ألف عضو.