بلدية دبي: 14 % انخفاض رمي النفايات من المركبات في 2018

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في بلدية دبي لـــ «البيان»، أن أعداد مخالفات بند «رمي النفايات في الأماكن العامة - التي تشتمل على مخالفات رمي النفايات من المركبات على الطرقات العامة» التي سجلتها الإدارة عام 2018، تظهر انخفاضاً بنسبة 14 % تقريباً عن عام 2017، وذلك نتيجة لجهود التوعية المستمرة للجمهور بهذا الخصوص، حيث ساهمت التوعية في الحد من هذه التصرفات غير الحضارية .

خطة توعوية

وفيما يخص جهود بلدية دبي في توعية السائقين لعدم رمي المخلفات من نوافذ السيارات قال سيفائي: «نحن في إدارة النفايات وضمن خطتنا التوعوية لكافة شرائح المجتمع المحلي على استمرارية دائمة بتنفيذ الفعاليات التوعوية مثل المحاضرات والبرامج التوعوية المدرسية، والأفلام والرسائل التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي، ومبادرات المسؤولية المجتمعية... وغيرها من فعاليات من شأنها توعية المجتمع ببنود قانون الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي».

وأضاف: «نظمت سابقاً إدارة النفايات حملة مجتمعية توعوية خاصة لفئة السائقين تحت شعار «لا ترمها.. شاركنا نظافة الطريق»، ونسعى قريباً لإطلاقها لما لها من أهمية كبيرة في الحد من ظاهرة التخلص غير السليم من النفايات على الطرقات العامة».

ضبط المخالفين

وأشار مدير إدارة النفايات في بلدية دبي إلى آلية ضبط المخالفين وقال: «يقوم جميع موظفي الميدان التابعين لإدارة النفايات، (المراقبين /‏ المفتشين /‏ الضباط) والبالغ عددهم 145 موظفاً أثناء العمل الميداني على مدار الساعة في جميع أنحاء الإمارة وأعضاء الضبطية القضائية من الجمهور والذي يبلغ عددهم 709 أفراد بضبط المخالفين».

وتابع: «يتم رصد هذه الظاهرة بشكل مستمر «رمي المخلفات من المركبات»، والتي قيمتها ضمن الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 تقدر بــ 500 درهم، إذ يتم تسجيلها على أرقام المركبة».