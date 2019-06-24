مشروع لإنتاج الغاز الحيوي بـ50 مليون درهم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة «إن دولة الإمارات العربية المتحدة عملت على توفير منظومة وإطار تشريعي واستراتيجي لتحقيق استدامة كافة القطاعات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر العديد من الاستراتيجيات والمبادرات ومنها أجندة الإمارات الخضراء 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، واستراتيجية الطاقة 2050 والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 50% من إجمالي مزيج الطاقة المحلي، وذلك لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال تطوير مستوى التقنيات التكنولوجية والابتكارات الحالية».

وأضاف الزيودي على هامش توقيع اتفاقية لمشروع لإنتاج الغاز الحيوي بقيمة 50 مليون درهم لشركة الروابي بالتعاون مع شركة «إم إي- إل إي» الألمانية الرائدة في قطاع الغاز الحيوي أن المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع في منطقة الخليج، ويمثل إحدى الخطوات الداعمة والمواكبة لتوجهات الدولة في مجال تحول الطاقة وتحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات، مؤكدا منع إنشاء المزارع بالقرب من المجمعات السكنية وتشجيع الشركات على إيجاد حلول بيئية.

وأشار عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة شركة الروابي للألبان إنه من المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تعزيز مكانة الروابي كواحدةٍ من الشركات التي تنفرد بتقديم حلولٍ بيئية متطورة على مستوى القطاع .

الحد من الانبعاث

ولفت الدكتور أحمد التجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الروابي إلى أن المشروع سيساهم في الحد من انبعاثات الروائح المزعجة بنسبة 80%، وإنتاج 1.3 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، إلى جانب 1.4 ميجاواط من الطاقة الحرارية، وإنتاج 10 أطنان يومياً من الأسمدة المركزة عالية الجودة، واستخلاص المياه من مخلفات الحيوانات لاستخدامها للأغراض الزراعية .