الإمارات وأوكرانيا تتعاونان في مكافحة الفساد والرقابة الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، رئيس منظمة الإنتوساي وفاليري باتسكان رئيس غرفة المحاسبة بجمهورية أوكرانيا، مذكرة تفاهم بين الجانبين تنظم أوجه التعاون في مجال مكافحة الفساد والرقابة الإلكترونية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التعاون الرقابي بين ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة المحاسبة بجمهورية أوكرانيا، بما في ذلك تبادل الخبرات في شتى المجالات الرقابية وعقد ورش العمل والدورات التدريبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى بناء القدرات المهنية لدى الطرفين.

يتوقع أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز العلاقات الودية الثنائية القائمة فيما بينهما في مجال الرقابة المالية على مؤسسات القطاع العام.

ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى تطوير التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، استناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والمنفعة بينهما، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي).