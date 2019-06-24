شرطتا أبوظبي ودبي تبحثان التعاون في إجراءات الضبط المروري

المصدر: دبي - البيان

ترأس العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اجتماع فريق الضبط المروري لمجلس التطوير المروري الذي عُقد في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بحضور المقدم عيسى علي حمود، والرائد عبدالرحمن حجي سلطان، والرائد الدكتور علي حسن الكثيري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك ومناقشة المواضيع المتعلقة بقواعد وإجراءات الضبط المروري، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة والبرامج الحديثة المتوافرة في الدوريات المرورية ودوريات رقباء السير، وكذلك تبادل المعلومات والدورات المتخصصة في منهج التدريب التخصصي لرجل أمن المرور، بالإضافة إلى الطرق الوقائية في حالات استيقاف المركبات المطلوبة، وكذلك عمليات المطاردة في حالة عدم وقوف المركبة، وطرق التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع الأخرى.

وأكد العقيد بن سويدان التعاون القائم بين شرطة أبوظبي وشرطة دبي، وتعزيز العمل المشترك للارتقاء بالقدرات الأمنية من خلال الزيارات، وبرامج التأهيل، والدورات المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الأجهزة الشرطية على مستوى الدولة.

جهود

أكد الجانبان في نهاية الاجتماع الجهود المستمرة في تعميق التواصل وتدعيم العلاقات بين أجهزة الشرطة في أبوظبي ودبي، وأهمية التعاون المستمر من أجل تبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان في الدولة.