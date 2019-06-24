«ترخيص أبوظبي» تناقش وثائق التأمين

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، ورشة حول الحقوق والواجبات التأمينية، قدمتها هيئة التأمين، وذلك ضمن جهودها لتعريف المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم عند شراء وثائق التأمين المختلفة.

وحضر الورشة العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات وعدد من ضباط المديرية.

وركزت الورشة على مفهوم التأمين والتعريف بخدمات ومهام الهيئة، وتقديم إرشادات لحملة وثائق التأمين بقراءة تفاصيل الوثيقة وشروطها ومعرفة الحقوق والالتزامات قبل عملية الشراء.

واستعرضت منافع الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات، ونصائح حول إبرام عقد التأمين وعند حدوث الخطر ونسب التحمل والاستهلاك، والتأكيد على الجودة في خدمات التأمين.