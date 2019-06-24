أخبار الساعة: الإمارات نموذج يحتذى به في تعزيز الحريات الدينية

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أنه في ظل تنامي نزعات التعصب والتطرف والكراهية في العديد من المناطق حول العالم، فإن دولة الإمارات تقدم نموذجاً يحتذى به في تعزيز الحريات الدينية ليس لأنها تمتلك منظومة من القوانين تحمي المعتقدات وتوفر لمن يعيش على أراضيها حرية ممارسة شعائرهم بعدالة وشفافية فقط، وإنما لأنها تشارك بفاعلية في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المشتركات بين الأديان والحضارات المختلفة، وتعمل على نشر منظومة القيم الإيجابية التي تحقق هذا الهدف وفي مقدمتها قيم التسامح والتعايش والحوار باعتبارها أهم مرتكزات تحقيق الأمن والسلم والاستقرار لجميع شعوب العالم أيضاً.

وقالت تحت عنوان «الإمارات.. نموذج يحتذى به في تعزيز الحريات الدينية»: لهذا فإن الإمارات تحظى بالتقدير والإشادة الدائمين، سواء من جانب القيادات الدينية الكبرى في العالم أو من خلال التقارير الدولية المعنية بتقييم الحريات الدينية في دول العالم، والتي تنظر إلى الإمارات باعتبارها تجربة ثرية يمكن أن تمثل مصدر إلهام للآخرين في مجال تعزيز الحريات الدينية ونشر قيم التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال.

وأشارت في هذا الصدد إلى أحدث الشهادات الدولية المشيدة بدولة الإمارات في هذا الخصوص، والتي جاءت في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الحرية الدينية لعام 2018، والذي صدر يوم الجمعة الماضي، حيث أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لإطلاق التقرير، بدولة الإمارات؛ مؤكدا أنها تقدم نموذجا رائعا للحريات الدينية، ودعا جميع الدول للاستفادة من تجربتها في هذا الشأن.

وقالت «دائما ما تفرض دولة الإمارات نفسها كتجربة ثرية في مجال تعزيز الحريات الدينية وترسيخ ثقافة التسامح، حتى إن قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وصف هذه التجربة في كلمات بليغة في شهر مايو الماضي، قال فيها، إن:»التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة«؛ ليؤكد من خلالها تقديره الكبير للدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة التسامح، ولجهودها التي لا تتوقف من أجل أن تكون هذه الثقافة وما تعكسه من قيم إيجابية جزءاً لا يتجزأ من منظومة العلاقات بين الدول والمجتمعات، حتى يعم الأمن والسلم ربوع العالم.