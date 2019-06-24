إنجاز عالمي لأبوظبي في مجال الأمن الحيوي

المصدر: أبوظبي- البيان

أوصت المنظمة العالمية لصحة الحيوان بتطبيق دراسة أعدتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على المختبرات الوطنية في دول العالم، وذلك في إنجاز جديد لإمارة أبوظبي في مجال الأمن الحيوي والمختبرات البيطرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة بدعوة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان في اجتماع ضباط ارتباط المختبرات الوطنية لدول شرق آسيا والباسيفيك، واللقاء التاسع عشر للرابطة العالمية لأخصائيّ التشخيص بالمختبرات البيطرية، في مدينة شيانغ ماي بتايلاند، حيث قدمت الدكتورة سلامة المهيري مدير المختبرات البيطرية التابعة للهيئة دراسة حول العائد على الاستثمار من تنفيذ مواصفة ISO 17025 (نظام إدارة الجودة)، واستعرضت التجربة الرائدة للهيئة في تطبيق المواصفة، وأثر ذلك على تعزيز الكفاءة التشغيلية.