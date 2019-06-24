انطلاق برنامج التكوين الأساسي لمنح الضبطية القضائية لمفتشي «أبوظبي للزراعة»

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت أكاديمية أبوظبي القضائية؛ برنامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية للدفعة الخامسة من مفتشي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للأكاديمية في إعداد كوادر وطنية متخصصة وقادرة على تحقيق رؤية الجهات الحكومية في تنظيم المرافق العامة والخاصة الخاضعة لأشرافها، والتأكد من المشروعية القانونية لجودة السلع والخدمات طبقا للمعايير المنظمة لها بما يحقق الضبط التنموي المستدام لكفاءة الخدمات المقدمة، ويحقق الريادة للمرافق الوطنية وفق افضل الممارسات الدولية.

وأشارت الأكاديمية القضائية، أن البرنامج يستند بشكل رئيسي إلى القواعد التنظيمية للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وهو يهدف إلى إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري وصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً للأنظمة والقوانين في إمارة أبوظبي، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على الأسواق في مجال صحة الغذاء والحيوان والنبات. وذلك بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة وفق أرقى الممارسات العالمية .