مؤسسات في العين تنعش الصيف ببرامج وأنشطة ابتكارية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أنهت بعض مؤسسات العين استعداداتها لإطلاق مشاريعها وأنشطتها وبرامجها الصيفية التي تستقطب الطلبة في شتى الأعمار والمراحل الدراسية، ووضع أسس دقيقة لدعم إبداعاتهم ومواهبهم وحتى ابتكاراتهم، خاصة أن تلك المؤسسات تعتبر بيئة مرنة لتحقيق الإبداع.

وتحرص تلك المؤسسات في الوقت ذاته على استيعاب طاقات المشاركين وتوجيهها إلى ما يفيدهم، ومساعدتهم على تنمية شخصياتهم، ومداركهم وقدراتهم الذاتية، كما تجتهد أيضاً على تحقيق العديد من الأهداف السامية، ومنها تعزيز الهوية الإماراتية لدى المشاركين، والتنويه بأنها لم تُسخر لغرض التسلية أو الترفيه فقط، وإنما لاحتواء المشاركين بتحفيز التفكير الإبداعي، والحرص التام على غرس المبادئ والقيم التي تنمي جانب الولاء والانتماء لهذا الوطن حتى يكونوا لبنات صالحة في المجتمع تسهم في رقيه وازدهاره.

مخيم الأجيال 13

يحتار الطلبة في منطقة العين في كثير من الأحيان في اختيار المركز الصيفي الذي يودون الانضمام إليه، لاسيما أن المؤسسات والمراكز تتنافس على تقديم برامج متنوعة وحافلة بالرياضة والثقافة والرحلات، وجميعها تهدف في النهاية إلى تحقيق المتطلبات الترفيهية والمعرفية لدى المشاركين.

فبرعاية وتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية تستعد جمعية أجيال المستقبل لإطلاق مخيم الأجيال 13 في 30 يونيو الجاري، حيث سيتم توزيع المشاركين ضمن مجموعات تناسب أعمارهم، ولتحقيق تفاعلهم في البرامج والأنشطة والفعاليات التي ستستهدفهم في المخيم ما بين ثقافية وتوعوية وترفيهية وتراثية.

مخيم القطارة للفنون

كما سيطلق مركز القطارة للفنون برنامج المخيم الصيفي للأطفال في الفترة من 1 إلى 30 يوليو المقبل، وسيتضمن البرنامج العديد من الورش الفنية والتعليمية والآثارية، بالإضافة إلى رحلات أسبوعية للمواقع الثقافية في منطقة العين، كما سيسهم المخيم في تعزيز الهوية الإماراتية لدى الأطفال، إضافة إلى الحرص على التجديد في برامجه وفعالياته، وضمن منظومة من السلوكيات والمبادئ والقيم التربوية التي سيتم تعزيزها لدى الأطفال المشاركين، ومن جانب آخر يهدف برنامج مخيم القطارة للفنون إلى تعريف المشاركين الصغار وتوعيتهم بأهمية دراسة علم الآثار، وتعميق المعرفة لديهم والتعرف على التقنيات المستخدمة في الحفريات الأثرية .

أنشطة

وستطلق حديقة الحيوانات في العين مخيمها الصيفي في السابع من شهر يوليو المقبل، والذي سيحفل بباقة من الأنشطة المتعددة التي ستعزز مفاهيم العمل الجماعي. ويهدف المخيم الصيفي إلى استثمار وقت الإجازة في تنمية مهارات الأطفال، وإكسابهم خبرات تعليمية تعزز الكثير من المهارات لديهم، لاسيما مهارات التفكير الابداعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الطاقم المشرف على المخيم سيحرص في الوقت ذاته على دعم المهارات الشخصية للمشاركين مثل التواصل الاجتماعي، وبناء الفريق والعمل ضمن مجموعات مختلفة تجوب أرجاء الحديقة ومرافقها، وتنمية مهارات وشخصيات المشاركين وسط تجمعات ثقافية ومعرفية تحت إشراف أصحاب الاختصاص في حديقة الحيوانات بالعين.