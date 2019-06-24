«أمن وسائل النقل» بشرطة أبوظبي تنفذ خططاً لتحسين الأداء

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفّذ إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي خططاً لتطوير وتحسين الأداء وفق رؤية مستقبلية تخدم مسيرة العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

وكان العقيد مبارك عوض بن محيروم، مدير الإدارة، التقى مع 130 من منتسبي الإدارة بمسرح مديرية شرطة العاصمة، وناقش معهم الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل ومواجهة التحديات.

وأوضح أن الهدف من اللقاء هو التواصل مع جميع موظفي الإدارة، والتعرف عليهم عن قرب، ونقل لهم استراتيجية الإدارة التي سوف يعمل الجميع عليها حتى تتحقق رؤية وأهداف شرطة أبوظبي.

وطالب موظفي الإدارة بمزيد من الجهد والمبادرة في تقديم أفضل ما عندهم بما يتواكب مع المكانة المرموقة للدولة في كافة المجالات على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً بكفاءات الموظفين.