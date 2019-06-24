متابعة آلية سير التقييم لجائزة وزير الداخلية للتميز

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، فرق التقييم المشاركة ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز الدورة الخامسة مرحلة القائد العام، والمعنية بتقييم ملفات شرطة رأس الخيمة المشاركة بالجائزة، مثمناً مباشرة قسم التميز المؤسسي بإدارة الاستراتيجية، وتطوير الأداء بشرطة رأس الخيمة، لمرحلة التقييم المكتبي والميداني ضمن المرحلة 2 من مراحل جائزة وزير الداخلية للتميز.

وأشاد الرائد يوسف عبد الله الطنيجي رئيس قسم التميز المؤسسي - رئيس وحدة الابتكار، بمدى شعور وحرص منتسبي شرطة رأس الخيمة، على تطبيق ثقافة التميز المؤسسي والوظيفي، ملتمساً ذلك من خلال حرص جميع الوحدات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، على المشاركة ضمن فئات جائزة وزير الداخلية للتميز.