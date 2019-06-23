«ترافيل ديلي نيوز»: الإمارات النجم الصاعد في صناعة الفضاء الجوي

المصدر: دبي ـ البيان

وصف موقع «ترافيل ديلي نيوز» الإمارات بأنها النجم الساطع في صناعة الفضاء الجوي العالمية. ونشر الموقع المتخصص في شؤون السياحة، السفر والطيران تقريراً حديثاً عن المكانة العالمية المتميزة التي باتت الإمارات تتمتع بها في مجال الطيران.

وذكر التقرير أنه لكي تبلغ الإمارات هذه المكانة، بدأت بالاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران، فصار لديها مطارا دبي وأبوظبي الدوليان، واللذان يعدان ضمن المطارات الدولية الأبرز عالمياً، ثم شرعت في إنشاء مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف التقرير أن الإمارات اهتمت باستغلال إمكانيات التقنية في قطاع الطيران. وكان من أبرز الأمثلة على ذلك، تخصيص الإمارات لاستثمارات هائلة لمنظومة «مراقبة المراكز الجوية»، والتي تتيح لكل الدوائر الحكومية المعنية بحركة السفر الجوي رصد التقدم الذي تحققه في كيفية تسييرها لأعمالها.