قرار رئيس الدولة برفع تمثيل المرأة في «الوطني» يدخل حيز التنفيذ

المصدر: أبوظبي ــ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.

ويعزز القرار التاريخي مسيرة التنمية السياسية ويشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي، كما يعزز من تمكين المرأة، سياسياً.

ويأتي في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، وشمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس «وتعديلاته» والذي قضى برفع تمثيل المرأة فيه إلى 50%. وتضمن القرار 3 مواد رئيسة، تقضي الأولى بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة عن 50%.

كما تقضي المادة الثانية بإضافة ممثل عن المجلس الوطني للإعلام إلى عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات، بينما تقضي المادة الثالثة بقيام اللجنة الوطنية بإصدار كافة التعليمات اللازمة لتطبيق القرار.

قرار خليفة برفع نسبة تمثيل المرأة في «الوطني» إلى 50% يدخل حيز التنفيذ