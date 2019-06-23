سفيرتنا لدى الدنمارك تزور مركزاً لرعاية أصحاب الهمم في كوبنهاغن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

زارت فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى الدنمارك مركز الأطفال المخصص لأصحاب الهمم في العاصمة كوبنهاغن وقدمت لهم الهدايا وشاركتهم، ونشرت مجلة CP Denmark التابعة للجمعية الوطنية للشلل الدماغي في الدنمارك تقريراً صحفياً عن زيارة سفارة الدولة للمركز جاء فيه "كان اليوم متميزاً جداً للأطفال والعاملين في مركز رياض الأطفال ودليلاً على أن هناك أناساً يقدرون مشاعر أصحاب الهمم ويحرصون على تشجيعهم وبث الأمل في نفوسهم البريئة".

وأشارت المجلة إلى أن السفيرة التي جاءت إلى الدنمارك قبل عامين، ومنذ ذلك الحين تظهر اهتماماً كبيراً بالكيفية التي يتم فيها تدريب الأطفال أصحاب الهمم وخاصة بعد النتائج المتميزة التي حققها الفريق الدنماركي في الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة التي أقيمت في أبوظبي بوقت سابق من العام الحالي.