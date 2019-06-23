شرطتا أبوظبي ودبي تبحثان التعامل مع حالات تعطّل مثبّت السرعة

المصدر: دبي - البيان

بحثت شرطتا أبوظبي ودبي سبل التعاون والتنسيق المشترك بشأن التعامل مع حالات تعطل مثبت السرعة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، والعقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك، ومناقشة المواضيع المتعلقة بإجراء مقارنات معيارية فيما يتعلق بالحالات التي يتم فيها تعطل مثبت السرعة بالمركبات، ومقارنتها بالإجراءات المتبعة لدى الجانبين، ووضع آلية عمل مشتركة وموحدة بين الجانبين تُعنى بالإجراءات المتخذة حال ورود بلاغ يفيد بتعطل مثبت السرعة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية مشتركة ومتخصصة حول كيفية التعامل الأمثل عند تعطل مثبت السرعة.