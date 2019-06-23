«دبي للمرأة» يستعرض الإنجازات والمبادرات المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الدوري الثاني لعام 2019 برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض أبرز إنجازات المؤسسة ونادي دبي للسيدات والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وأبرز المشاريع والفعاليات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تحقيقاً للأهداف والمحاور التي تتضمنها خطتها الاستراتيجية 2017 ـ 2021، التي تترجم رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز دور المرأة في كل مجالات المسيرة التنموية للدولة وخططها المستقبلية.

وصرحت منى المري بأن الاجتماع، الذي عقد في مقر «دبي القابضة»، ناقش أبرز المشاريع والمبادرات التي تستعد مؤسسة دبي للمرأة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تماشياً مع أهداف ومحاور الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تركز على تعزيز دور المرأة الإماراتية بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية ورفع نسبة وجودها في سوق العمل ودعم وجودها على الصعيد العالمي.

شراكات عالمية

وأضافت أن هذه المشاريع تترجم علاقات التعاون مع الكثير من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، كما تعكس الشراكات المتميزة مع المنظمات العالمية والعديد من دول العالم صاحبة التجارب المميزة في دعم المرأة، وسيكون من شأنها تحقيق مزيد من تبادل المعرفة والخبرات في ملف المرأة في مختلف المجالات، خاصة دورها في الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، مشيرةً إلى أن هذه المبادرات النوعية تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وفي مقدمتها الارتقاء بالمرأة الإماراتية وزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ورفع نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرار والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص.

واطلع مجلس الإدارة على مشاريع مؤسسة دبي للمرأة خلال النصف الأول من عام 2019، فضمن جهودها لتطوير مهارات الكوادر النسائية الإماراتية، نظمت في أبريل الماضي النسخة السادسة من البرنامج التدريبي «مهارات القيادة من منظور الفروسية»، بمشاركة 20 موظفة وقيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار البرامج التدريبية المتنوعة التي تنفذها المؤسسة لتعزيز التطوير الشخصي والمهني للمرأة العاملة، وأقرّ مجلس الإدارة تنظيم الدورة الجديدة لهذا البرنامج المتميز في شهر ديسمبر المقبل.

المكتب الثقافي

وقدّمت المها البستكي مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عرضاً بأهم مبادرات وإنجازات المكتب الثقافي خلال الفترة الماضية من عام 2019، والتي شملت تنظيم ورش عمل فنية للأطفال في عدد من مدارس الدولة ضمن برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار، ومبادرتي الفن في المدارس ولغة الفن، وذلك في إطار حرص سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تنمية الحس الفني لدى الأطفال وتحفيز المواهب الإبداعية.

وثمّن المجلس جهود المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإحياء ذكرى ومسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال مواصلة العمل على مبادرة «اليدار»، التي تم من خلالها تنفيذ جدارية بطول 140 متراً أبدعتها 22 طالبة بكلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، فرع دبي، تخليداً لدوره العظيم في تأسيس وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاته التي شملت مختلف الميادين، حيث تتضمن الجدارية أعمالاً فنية متنوعة تحكي جوانب من مسيرة وإنجازات الوالد المؤسس، التي زان بها أرض وشعب الإمارات، وستبقى الأساس القوي للنهضة الشاملة التي تعيشها الدولة حالياً، وناقش المجلس المكان الجديد الذي سيتم وضع الجدارية في الفترة المقبلة بعد أن زانت شارع جميرا بدبي لمدة عام كامل تم خلاله وضعها على الجدار الخارجي لسور نادي دبي للسيدات.

نادي دبي للسيدات

وقدّمت ميثاء شعيب مدير إدارة الاتصال المؤسسي، عرضاً بأهم مشاريع ومبادرات نادي دبي للسيدات خلال الفترة الماضية، وأبرزها تنظيم النسخة السادسة من معرض «التصميم للأمل»، تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، وتم تخصيص ريعه بالكامل لصالح حملة «حجوزات 2030» التي أطلقتها دبي العطاء، ضمن تبني «مبادرة المنال الإنسانية» لمهنة «التعليم» بوصفها واحدة من المهن التي تحلم بها مستقبلاً كثير من الفتيات المستفيدات من حملة «حجوزات 2030» الهادفة إلى توفير فرص التعليم والتأهيل المناسبة للأطفال والشباب في الدول النامية بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل، ويؤمن لهم فرص العمل التي يحلمون بها ويعينهم أن يكونوا أشخاصاً نافعين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم، وقد شاركت في هذه الدورة من المعرض 33 مصممة أزياء ومجوهرات إماراتية، تبرعن بتصاميمهن ومنتجاتهن لصالح هذه الحملة الإنسانية التنموية.

واطلع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على الخطط التطويرية لمعرض التصميم للأمل في دوراته المقبلة، تعزيزاً للدور المجتمعي للنادي. وأثنى على الخدمات المتميزة التي يقدمها النادي للعضوات والزائرات، من خلال مرافق رياضية وصحية حديثة وكادر بشري على درجة عالية من الكفاءة.

عُقِد الاجتماع بحضور هالة يوسف بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء المجلس كل من: منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان، وفهيمة عبد الرزاق البستكي نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في «دبي القابضة»، وجهاد عبد الرزاق كاظم مدير الخدمات القانونية بغرفة دبي، والجود أحمد لوتاه، مصممة ورائدة أعمال، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

حدث عالمي

ناقش الاجتماع خطة تنظيم المؤسسة وللمرة الثانية منتدى المرأة العالمي - دبي، حيث تم استعراض القضايا والمحاور الرئيسية التي سيتم التركيز عليها والمتحدثين المقترحين من مسؤولين وخبراء وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بالاستفادة من التجربة المميزة لتنظيم هذا الحدث العالمي المهم عام 2016 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما خرج عنه من مبادرات تثري ملف المرأة وأحدث ردود فعل عالمية واسعة النطاق أشادت بهذا التنظيم ومستوى الحضور.