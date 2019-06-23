نهيان بن مبارك يشهد العرس الجماعي الثامن في الذيد

المصدر: الشارقة - وام

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، العرس الجماعي الثامن لأبناء الإمارات في الذيد الذي أقيم مساء أمس بقاعة الذيد للأفراح بمناسبة زفاف 80 شاباً مواطناً.

حضر الحفل الدكتور محمد عبد الله بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، إلى جانب نائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي للمدينة، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولفيف من أعيان القبائل والمدعوين، إلى جانب أهالي العرسان وذويهم.

وهنأ الدكتور محمد عبد الله بن هويدن الشباب المشاركين في العرس الجماعي، ورفع باسمهم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرعاية سموه العرس، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لحضوره.