فتح باب التسجيل بالدورة الـ20 من «شرطة المستقبل» في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن فتح باب التسجيل في الدورة الصيفية لطلبة المدارس «شرطة المستقبل» في دورتها العشرين خلال العطلة الصيفية، وذلك من يوم 17 من الشهر الحالي ويستمر التسجيل إلى 27، وتنطلق فعاليات الدورة في 7 من يوليو المقبل وتستمر لمدة شهر وحددت الفئة العمرية للمشاركة من سن 12 إلى 16، ويمكن التسجيل للراغبين للانضمام باستخدام خدمة شرطة المستقبل على تطبيق شرطة عجمان.

ويهدف برنامج دورة شرطة المستقبل نشر التوعية الأمنية وتدريب الطلاب على الانضباط واستثمار وقت فراغهم وتنمية مهاراتهم، ويعود بفوائد عديدة للمجتمع حيث تضاعف عدد الطلبة المشاركين في الدورات على مدار السنوات الماضية.

وقال المقدم ناصر عبدالله عبيد آل علي رئيس قسم التدريب بالقيادة العامة لشرطة عجمان والمشرف على الدورة لـ «البيان»: تم إكمال كافة الترتيبات لاستقبال الطلبة ضمن فعاليات الدورة العشرين لشرطة المستقبل، وتم فتح باب التسجيل عن طريق تطبيق شرطة عجمان.