«الطوارئ والأزمات» تبحث مع الأمم المتحدة التعاون في الحد من الكوارث

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث د. جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والشراكة مع مكتب للأمم المتحدة، للحد من مخاطر الكوارث في مجال الاستعداد والجاهزية، والحد من مخاطر الكوارث.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبة بأبوظبي، سوجيت موهانتي رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لمكتب للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وتناول اللقاء، البرامج والسياسات والأطر الرامية لتطوير استراتيجيات تسهم في الحد من تداعيات الكوارث والأزمات المختلفة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلى مساهمة جهود دولة الإمارات في تطبيق إطار عام سنداي 2015-2030، كونها من الدول الرائدة في مجال الحد من المخاطر.

كما ناقش الجانبان دعم جهود الدولة في حملة «مدينتي تستعد»، والذي يستهدف إيجاد مدن نموذجية حول العالم، جاهزة ومرنة لمواجهة الكوارث والأزمات.

واستعرض رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية، نتائج اجتماعات المنتدى الدولي للحد من المخاطر، الذي عقد بجنيف مؤخراً. وإمكانية استفادة الهيئة من مخرجاته لتعزيز منظومة الطوارئ في دولة الإمارات.

وأشاد رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية، بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات محلياً وعالمياً، في برامج المساعدات الخارجية في حالات الطوارئ والأزمات، والاستعداد والجاهزية، من خلال منظومة وطنية خاصة بالطوارئ والأزمات، رائدة في المنطقة.