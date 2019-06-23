إطلاق المرحلة الثانية للخريطة الإحصائية الذكية

المصدر: دبي- وائل نعيم

أطلق مركز دبي للإحصاء المرحلة الثانية من مبادرة الخريطة الإحصائية الذكية والمبنية على التكامل بين المعلومات والبيانات الإحصائية ونظم المعلومات الجغرافية، حيث يتم من خلالها عرض البيانات الإحصائية بمختلف قطاعاتها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على خريطة دبي.

وقال عـارف عـبيد المـهيري المـديـر التـنـفـيـذي لمركز دبي للإحصاء لــ «البيان»: يأتي تطوير هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى من المبادرة والتي كانت مخصصة لإدارة العمل الميداني، حيث ساهمت في رفع كفاءة وفاعلية العمل الميداني في المشاريع الإحصائية، مشيراً إلى أن مركز دبي للإحصاء حقق خطوة متميزة على صعيد تحسين وتقديم الدعم المعلوماتي الإحصائي من خلال المنظومة الجغرافية الإحصائية، ودعم اتخاذ القرارات وتخطيط المشاريع الجديدة في الإمارة بإطلاق هذه المرحلة.

دعم

وأضاف: يهدف إطلاق المبادرة إلى دعم الباحثين والمخططين ومتخذي القرار من خلال توفير أداة متطورة للتحليل المكاني والإحصائي، تساعد في الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكفاءة وجودة عالية، بالإضافة إلى حداثة ودقة البيانات الإحصائية بمختلف مواضيعها الإحصائية.

وأضاف: من المواضيع التي تشملها الخريطة الإحصائية الذكية، تمركز السكان حسب المناطق التخطيطية في الإمارة وحسب الجنس، حيث يمكن للباحث اختيار أي منطقة في الخريطة وستقوم الخريطة بعرض كافة البيانات المتاحة عن السكان بأسلوب مشوق، ومن المواضيع أيضاً توزيع المباني والوحدات السكنية على مستوى المناطق التخطيطية، وبيانات المدارس والجامعات حسب عدد الطلاب والجنس وتوزيعهم حسب المناطق التخطيطية في الإمارة. بالإضافة إلى بيانات مترو دبي وبيانات ترام دبي، حيث تعرض الخريطة عدد ركاب المترو والترام حسب كل محطة وحسب نوع الخط «الأحمر والأخضر».

خطة تطويرية

وأشار المهيري إلى أنه وفقاً للخطة التطويرية الشاملة والمستمرة للنظام، سيقوم المركز بإضافة بيانات ومعلومات تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية خلال الفترة المقبلة، مما يتيح للمستخدم والمخطط الاستناد إلى بيانات من أكثر من قطاع في خريطة واحدة ذكية.

وأوضح أن مركز دبي للإحصاء يحرص على تقديم أرقى الخدمات لمتعامليه وإتاحة جميع البيانات والمعلومات الإحصائية لإمارة دبي، وذلك إيماناً منا لما تمثله البيانات والمعلومات الإحصائية من ركيزة أساسية لعمليات التخطيط واتخاذ القرار لدى القيادات الحكومية ولدى مجتمع الأعمال، وما تمثله تلك المعلومات والبيانات من أهمية لدعم النشاط الأكاديمي والبحث العلمي، إضافة إلى توفير متطلبات جميع الشرائح المهتمة بالبيانات الإحصائية لإمارة دبي.

ريادة

وأشار إلى أن مركز دبي للإحصاء يحرص على تحقيق الريادة في العمل الإحصائي الداعم للتنمية المستدامة وصناعة السعادة واستشراف المستقبل في إمارة دبي، من خلال منظومة إحصائية مبتكرة تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والشفافية، وتستند إلى أحدث التقنيات والممارسات والمعايير.

وتابع: يعمل مركز دبي للإحصاء وفقاً لأحدث المعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية لجمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية سواءً من مصادر البيانات السجلية المختلفة، أو من المسوح الميدانية بمختلف القطاعات الاقتصادية والسكانية والديموغرافية التي ينفذها المركز بصورة دورية، ويحرص على توفير المخرجات الإحصائية بأسلوب ذكي ومتطور من خلال الأنظمة الذكية التي طوّرها المركز والمتمثلة في «منظومة الإحصاء الذكي».