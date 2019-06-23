ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة غداء أقامها طارق الحبسي

المصدر: رأس الخيمة-وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ظهر أمس، مأدبة الغداء التي أقامها طارق بن يهمور الحبسي، في منزله بمنطقة سيح البريرات برأس الخيمة، تكريماً لسموه.

حضور

كما حضر المأدبة الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ مروان بن عبد الملك بن كايد القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد، ورجال الأعمال والمدعوين.

تواصل

وأعرب طارق بن يهمور الحبسي وأسرته، عن سعادته بزيارة سمو ولي عهد رأس الخيمة، وتشريفه له، والتي تعبر عن نهج أصيل ومتوارث في التواصل بين القيادة مع أبناء القبائل في مناطق الإمارة.. راجياً الله العلي القدير، أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة.