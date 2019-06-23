«ويتيكس» في طليعة أكبر المعارض المتخصصة في العالم

المصدر: دبي- البيان

ما زال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في دورته الحادية والعشرين هذا العام الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، في طليعة أكبر المعارض المتخصصة في العالم.

وينظم (ويتيكس 2019) تحت مظلة الدورة السادسة من الأسبوع الأخضر، ويتزامن مع الدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، وذلك في مركــز دبــي الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض خلال الفترة ما بين 21 إلى 23 أكتوبر 2019.

منذ انطلاقه في عام 1999، كمعرض لتقنيات إدارة المياه، تطور معرض «ويتيكس» بشكل متسارع، حيث تم في عام 2001 إضافة قطاع الطاقة، وفي عام 2004، تمت إضافة مجالات البيئة وإدارة النفايات، ومن ثم الأبنية الخضراء، وحلول خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في 2008. وفي عام 2012، تمت إضافة مجالات النفط والغاز، وفي 2016، انطلق «معرض دبي للطاقة الشمسية» كأكبر معرض عالمي متخصص في قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»: «يأتي تنظيم المعرض ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بأهمية تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة وترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويشكل «ويتيكس» منصة عالمية رائدة تسلط الضوء على الترابط الحثيث بين الاستدامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثير التقنيات الإحلالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير بإنتاج الطاقة النظيفة والمياه، بما يسهم في دعم جهود تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».