مزاد رأس الخيمة للحلال المنوع.. تحالف لمواجهة الاستغلال

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

«كم فتح الباب.. كم السوم» كلمات يفتتح بها «المحرج» مسؤول مزاد رأس الخيمة للحلال المنوع الذي يقام يوم الجمعة من بداية كل شهر، ويجمع خلاله المحترفين والمبتدئين في تربية الحلال من الأغنام والماعز والأبقار وصولاً للسلالات النادرة من الغزلان المعروضة على منصة المزاد.

«حرق السوق يا شباب.. حد له خاطر.. حد يزيد» ينادي بها المسؤول عبر الميكروفون لتحفيز الحضور على استمرار المزايدة ورفع القيمة المادية في الرأس، والتي تنتهي بموافقة صاحب الحلال أو بدعم من أحد الحضور الذي يبادر بدعم الفارق المادي بين السعر المحدد في المزايدة والقيمة التي حددها المشتري، والغريب أنك لا ترى تذمراً من المشتري أو البائع على تدخل الداعم، حيث يقبل بها الجميع ضمن بيئة عائلية لا يشعر فيها أحد بالحرج، تشجيعاً من الداعم على حصول كل طرف على مبتغاه.

منافسة

وأوضح حمد عبدالله الهياس، مدير مزاد رأس الخيمة للحلال المنوع، أن المزاد انطلق في عام 2010 كأول مزاد من نوعه على مستوى دولة الإمارات، من فكرة لمجموعة من الشباب المواطنين لتشكيل تحالف لمواجهة استغلال تجار أسواق الماضية وخاصة خلال المناسبات والأعياد، حيث يجمع المزاد الهواة ومربي السلالات من المحترفين والمبتدئين ومحبي التربية، بهدف الحفاظ على الأنواع المعروضة، وضمان بيعها بسعر مناسب، على الرغم من إتمام البيع بأسعار منافسة عن الأسواق.

سلالات

وأشار إلى أن المزاد يضم 36 حظيرة تستقبل الأنواع المعروضة للبيع في الجمعة الأولى من كل شهر، لافتاً إلى أن أغلى خروف نجدي تم بيعه سجل 35 ألف درهم خلال الفترة الماضية، حيث يضم المزاد جميع السلالات المحلية والمهجنة من الأغنام والماشية والغزلان، لافتاً إلى أن الإقبال على المزاد ساهم في زيادة نشاطه وإقامة مزادات لبيع مختلف أنواع الطيور النادرة بهدف التربية أو لتحسين السلالات، بالإضافة لاستثمار أوقات الشباب الوطني لفتح مجالات جديدة في سوق العمل.

نشاط

وأكد ياسر عيسى تحوُّل المزاد من الهواية إلى نشاط تجاري مرخّص من الجهات المعنية، نتيجة لتطور الخبرات ودعم الجهات الحكومية في دولة الإمارات للمربين وصغار المربين، تشجيعاً لتحسين السلالات وتعزيز الأمن الغذائي في قطاع الثروة الحيوانية، لافتاً إلى أن المزاد يستقبل عملاءه من داخل الدولة وخارجها، في ظل فتحه أمام جميع الفئات لعرض منتجاتهم من الأغنام والماشية وفق الاشتراطات المقررة بالفحص المسبق للحلال قبل عرضه للمزايدة.

ارتفاع

وأضاف: «فصل الصيف يمثل فترة الذروة لبيع الحلال نتيجة لارتفاع الحرارة في حظائر المربين وخاصة الصغار الذين لا يستطيعون توفير البيئة الملائمة للحفاظ على الحلال، بالإضافة للسفر خارج الدولة خلال العطلة المدرسية»، مؤكداً أن هذه هي الفترة المناسبة لشراء الحلال وبأسعار منافسة مقارنة بأشهر العام، بالإضافة لارتفاع موسم البيع قبل شهر رمضان وعيد الأضحى.

وأشار إلى أن عملية المزاد على كل رأس تبدأ بـ 500 درهم، وفي الأصناف النادرة والتي تساوي مبالغ أعلى يتم ترك فتح باب المزايدة للحضور وذلك بعد معاينتها في الحظائر قبل عرضها للمزايدة، حيث يبدأ أحد الحضور بوضع القيمة التي يراها مناسبة للرأس وهنا تبدأ المزايدة بينهم، ولا يتم البيع إلا بعد موافقة صاحب الحلال على سؤال «المحرج» «باركت على السوم» لإتمام البيع أو الرفض.

وأكد أن خبرة «المحرج» المسؤول عن إدارة المزاد تكون الفيصل في مراقبة استمرار المزايدة لعدم إتاحة الفرصة أمام الدخلاء والذين يطلق عليهم لقب «النجس» ويقومون بالمزايدة لرفع القيمة السعرية لصالح البائع أو بخس ثمنها بهدف الوصول إلى أعلى سعر أو تقليل ثمنها، وهنا يكون التدخل المباشر بتوقيف المزايدة في حال وقوعها ورفض بيع الحلال عبر منصة المزايدة.

وأضاف: «تعتزم إدارة المزايد على تخصيص يوم لبيع الحلال ويوم آخر لبيع الطيور نتيجة للإقبال المرتفع من الزبائن على عرض المربين والهواة لمنتجاتهم من السلالات النادرة لمنصة المزايدة من الطاووس والحمام وفراخ الزينة وغيرها من الأنواع التي تشكل خطوة للقضاء نهائياً على عشوائية عمليات البيع التي كانت تتم بدون أية رقابة مسبقة من الجهات المعنية».